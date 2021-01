Verschillende Premier League-clubs hebben dit weekend hun boosheid uitgesproken over spelers die tijdens de feestdagen de coronaregels hebben overtreden. De Engelse topcompetitie moest deze week drie duels uitstellen door corona-uitbraken bij zeker drie verschillende clubs.

Manchester City is een onderzoek gestart naar verdediger Benjamin Mendy, die op Oudjaarsdag de coronaregels overtrad door drie mensen bij hem thuis uit te nodigen.

Een woordvoerder van Mendy geeft zondag tegen The Sun toe dat de 26-jarige Fransman een kok en twee vrienden van zijn vriendin over de vloer had. In Manchester mogen mensen uit verschillende huishoudens elkaar niet binnen ontmoeten.

"Benjamin erkent dat hij de coronaregels heeft overtreden en heeft spijt van zijn gedrag. Benjamin is getest op corona en werkt samen met Manchester City."

Een woordvoerder van de topclub zegt tegen het Britse persbureau PA dat City "teleurgesteld is over de overtreding van de regels en een intern onderzoek zal starten".

Milivojevic mag aanvoerder van Crystal Palace blijven

Zaterdag verschenen er al foto's van Tottenham Hotspur-spelers Erik Lamela, Sergio Reguilón en Giovani Lo Celso en West Ham-middenvelder Manuel Lanzini op een huisfeestje in Londen tijdens de kerstperiode.

De 'Spurs' meldden in een verklaring het gedrag van hun spelers "nadrukkelijk te veroordelen" en kondigden ook een onderzoek aan.

Reguilón bleef zaterdag op de bank bij het thuisduel met Leeds United (3-0), terwijl Lamela en de geblesseerde Lo Celso niet bij de selectie zaten. Trainer José Mourinho zei na de wedstrijd dat hij "teleurgesteld" was in het trio. "We houden intern hoe we omgaan met deze negatieve verrassing."

Crystal Palace-aanvoerder Luka Milivojevic en Fulham-spits Aleksandar Mitrovic waren op Oudjaarsdag volgens foto's op sociale media aanwezig op een feestje met minimaal zeven volwassenen.

"We veroordelen het gedrag van Luka", zei Crystal Palace-manager Roy Hodgson zaterdag na het duel met Sheffield United (2-0-zege). "We zijn boos, want dit is niet goed voor ons imago of dat van Luka."

Spelers liggen onder vergrootglas

Voetballers in Engeland liggen onder een vergrootglas nu de Premier League te maken heeft met een toename in het aantal besmettingen.

Manchester City kon afgelopen maandag niet in actie komen tegen Everton en mist zondag in het uitduel met Chelsea (aftrap 17.30 uur) vijf spelers die positief zijn getest op het coronavirus. Alleen de namen van Kyle Walker en Gabriel Jesus zijn naar buiten gebracht.

Ook Tottenham Hotspur kreeg deze week te maken met de afgelasting van een wedstrijd, al kwam dat door een uitbraak bij tegenstander Fulham. Burnley-Fulham, dat gepland stond voor zondag, is het derde duel waar een streep doorheen ging.

