Kieran Trippier kan voorlopig gewoon blijven spelen voor Atlético Madrid. De Engelse verdediger vecht zijn schorsing van tien weken aan bij het internationale sportarbitragehof CAS.

In afwachting van de uitspraak door het CAS heeft de FIFA besloten dat Trippier inzetbaar is voor Atlético, zo melden onder meer The Guardian en El País zaterdag. De rechtsback behoort zondag nog niet tot de selectie voor de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.

Trippier werd eind december door de Engelse bond FA geschorst wegens het overtreden van de gokregels. Hij zou bij wedkantoren geld hebben ingezet op zijn eigen transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético. De Engelse international claimt onschuldig te zijn.

Het CAS behandelt de zaak naar verwachting in maart, zodat Trippier tot die tijd kan blijven spelen.

Atlético Madrid heeft momenteel het minste aantal verliespunten in La Liga en speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea.

De dertigjarige Trippier is dit seizoen als rechtsback een vaste waarde in het elftal van trainer Diego Simeone. Door zijn schorsing miste hij vooralsnog één duel.

