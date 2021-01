Nooit eerder was een club uit Flevoland zo dicht bij rechtstreekse promotie naar de Eredivisie als Almere City FC na zaterdagavond. De ploeg pakte dankzij een late 1-0-zege op De Graafschap de tweede periodetitel en heeft een voorsprong van liefst acht punten op de concurrent.

"Ik ben heel blij dat we nu al zeker zijn van deelname aan de play-offs", zei Almere City-trainer Ole Tobiasen tegen ESPN. "Dat was onze doelstelling dit seizoen en het is op 2 januari al gelukt."

Maar de ploeg uit Almere wil meer. "We staan nu op een plek die rechtstreekse promotie naar de Eredivisie betekent. Het zou heel raar zijn als we niet vol voor die kans gaan", aldus de Deense coach.

Tobiasen benadrukte wel dat zijn ploeg vooral nuchter moet blijven. "We zijn nog maar kort onderweg, de eerste seizoenshelft is nog niet eens voorbij. Er zijn geen makkelijke wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie."

Stand bovenaan Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur 17-43

2. Almere City 18-43

3. De Graafschap 18-35

4. NAC Breda 17-32

5. NEC 17-31

6. FC Volendam 17-30

Tobiasen wil alleen transfers bij directe versterkingen

Als club uit de op zeven na grootste gemeente van Nederland wil het ambitieuze Almere City een vaste waarde worden in de Eredivisie. Nu promotie gloort, overweegt de club deze maand nog te investeren op de transfermarkt.

"Er zijn zeker mogelijkheden, maar ik wil geen spelers halen om het halen", verduidelijkte Tobiasen. "Als er nieuwe spelers komen, dan moeten dat zulke versterkingen zijn dat ze er meteen staan."

Tobiasen merkt wel dat de transfermarkt vanwege corona heel anders is dan voorgaande jaren. "Het is voor ons nu heel moeilijk om reservespelers van Eredivisie-clubs te halen, want die clubs hebben veel meer spelers nodig."

"Komen er geen nieuwe spelers, dan ben ik ook hartstikke tevreden met de spelers die we nu tot onze beschikking hebben."

De spelers van Almere City vieren het binnenhalen van de tweede periodetitel.

