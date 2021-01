Peter Bosz was zaterdag voor het eerst dit seizoen teleurgesteld in zijn eigen spelers. Na de 2-1-nederlaag tegen Eintracht Frankfurt is Bayer Leverkusen als voormalig koploper van de Bundesliga afgezakt naar de derde plaats.

"Een topclub verliest nooit twee keer achter elkaar. Op deze manier wordt Bayern München gewoon weer kampioen", mopperde Bosz tegenover de ZDF.

Leverkusen verspeelde in de laatste wedstrijd voor de korte winterstop de koppositie door in de laatste minuut met 1-2 van Bayern te verliezen. Zaterdagavond ging de ploeg van de Nederlandse trainer in de eerste wedstrijd van 2021 met 2-1 onderuit tegen middenmoter Frankfurt.

Na de nederlaag tegen Bayern had Bosz nog vol bravoure gezegd dat Leverkusen kampioen zou worden. Zaterdag was de trainer veel minder optimistisch over zijn eigen kansen: "Uiteindelijk heeft Bayern gewoon de beste ploeg." Bayern pakte de afgelopen acht jaar al de titel.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de prachtige goal van Nadiem Amiri.

Na prachtige treffer Amiri laat Leverkusen maar weinig zien

Leverkusen kwam zaterdag nog wel op voorsprong dankzij een prachtig doelpunt van Nadiem Amiri, die de bal fraai in de draai controleerde en met een hakje scoorde.

Daarna liet de ploeg van Bosz nog maar weinig zien. "Het was vandaag niet goed. We weten van onszelf dat we veel beter kunnen", zei de oud-trainer van Vitesse en Ajax.

"We stonden vandaag niet met de juiste instelling op het veld. Het heeft nu geen nut om tegen de spelers te gaan schreeuwen, maar het zal snel beter moeten."

Volgende week zaterdag speelt Leverkusen thuis in de Bundesliga tegen Werder Bremen. Drie dagen later staat opnieuw een duel met Frankfurt op het programma, ditmaal in de DFB-Pokal.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Bundesliga