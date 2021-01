Helmond Sport heeft zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie een 5-2-zege geboekt op FC Dordrecht. De Brabanders stonden lang op een 0-2-achterstand, maar mede door een hattrick van Karim Loukili wist Helmond toch ruim te winnen.

De wedstrijd in het SolarUnie Stadion stond bol van de mooie goals. Kevin Jansen opende binnen een minuut al de score door vanaf een meter of 40 raak te schieten. Nikolas Agrafiotis zorgde halverwege de eerste helft voor de 0-2.

Een minuut voor rust bracht Loukili Helmond terug in de wedstrijd en vijf minuten later nam hij ook de 2-2 voor zijn rekening. Sander Vereijken zette Helmond Sport in de 53e minuut met een fenomenaal afstandsschot op voorsprong.

Op aangeven van Loukili zorgde Maxime De Bie voor de 4-2. Het slotakkoord was in de zeventigste minuut voor diezelfde Loukili, die daarmee de eindstand bepaalde en zijn hattrick voltooide.

Helmond Sport klom dankzij de zege naar de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht blijft hekkensluiter. Om 21.00 uur is de topper tussen nummer twee Almere City en nummer drie De Graafschap begonnen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie