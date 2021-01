Almere City heeft zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie de topper tegen De Graafschap nipt gewonnen. Dankzij een rake kopbal van Thomas Verheydt in de laatste minuut won de ploeg van trainer Ole Tobiasen met 1-0. Helmond Sport boekte een spectaculaire 5-2-zege op FC Dordrecht.

Door de zege deelde Almere een enorme tik uit aan De Graafschap in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De club die in 2005 onder de naam FC Omniworld toetrad tot het betaalde voetbal, komt in punten gelijk met koploper SC Cambuur, al hebben de Leeuwarders een wedstrijd minder gespeeld.

De voorsprong op nummer drie De Graafschap is opgelopen tot acht punten en de nummer één en twee promoveren rechtstreeks. De nummer drie rest de play-offs.

Almere is al zeker van minimaal play-offs, omdat het door de winst op De Graafschap aan kop gaat in de tweede periode. Cambuur kan de ploeg van trainer Ole Tobiasen nog wel passeren, maar die club won de eerste periode al.

Thomas Verheydt viert de 1-0. Thomas Verheydt viert de 1-0. Foto: ANP

Woud voorkomt treffer Lieftink

Hoewel de wedstrijd tussen Almere City en De Graafschap op papier een topper was, was daar op het veld weinig van te zien. Kansen waren schaars in het Yanmar Stadion en het tempo lag erg laag.

Almere City kreeg voor rust de beste kansen. Na een half uur was Frederik Helstrup met het hoofd dicht bij een treffer en kort daarna kopte Oussama Bouyaghlafen nipt naast.

De Graafschap was halverwege de tweede helft dicht bij een doelpunt. Elmo Lieftink leek doelman Michael Woud van afstand te verrassen, maar die wist een treffer met een fraaie redding te voorkomen.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd wist de thuisploeg een doelpuntloos gelijkspel toch te voorkomen. Verheydt kopte raak uit een corner van Ryan Koolwijk en bepaalde zo de eindstand.

Almere City zet met de zege een stap richting promotie. Almere City zet met de zege een stap richting promotie. Foto: ANP

Helmond boekt zege in spectaculair duel

Eerder op zaterdag maakten Helmond Sport en FC Dordrecht met 5-2 een spektakelstuk van hun ontmoeting. De Brabanders stonden lang op een 0-2-achterstand, maar mede door een hattrick van Karim Loukili wist Helmond toch ruim te winnen.

De wedstrijd in het SolarUnie Stadion stond bol van de mooie goals. Kevin Jansen opende binnen een minuut al de score door vanaf een meter of 40 raak te schieten. Nikolas Agrafiotis zorgde halverwege de eerste helft voor de 0-2.

Een minuut voor rust bracht Loukili Helmond terug in de wedstrijd en vijf minuten later nam hij ook de 2-2 voor zijn rekening. Sander Vereijken zette Helmond Sport in de 53e minuut met een fenomenaal afstandsschot op voorsprong.

Op aangeven van Loukili zorgde Maxime De Bie voor de 4-2. Het slotakkoord was in de zeventigste minuut voor diezelfde Loukili, die daarmee de eindstand bepaalde en zijn hattrick voltooide. Helmond Sport klom dankzij de zege naar de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht blijft hekkensluiter.

Vreugde bij Helmond Sport. Vreugde bij Helmond Sport. Foto: Pro Shots

