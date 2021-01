Ronald Koeman voorziet in de tweede seizoenshelft geen problemen met Lionel Messi, die onlangs liet weten dat hij pas na het seizoen besluit of hij in Camp Nou blijft. De Argentijn keert zondag in het La Liga-duel met Huesca terug in de wedstrijdselectie van de Catalaanse club.

"Net als iedere andere speler met een aflopend contract mag Messi zelf weten wat hij wil", zei Koeman zaterdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Huesca.

De 33-jarige Messi gaf een week geleden een uitgebreid interview waarin sprak over een mogelijk vervolg van zijn carrière in de Verenigde Staten of bij Paris Saint-Germain, maar waarin hij ook benadrukte dat hij op dit moment gelukkig is bij Barcelona.

Koeman ziet ook dat de spelvreugde terug is bij de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar. "Messi heeft de afgelopen maanden bewezen dat hij nu het beste wil voor het team en dus is het voor mij geen probleem dat hij niet nu al beslist over volgend seizoen. We zijn bij Barcelona niet nerveus of bezorgd over de situatie."

Lionel Messi (midden) op de tribune tijdens Barcelona-Eibar. Lionel Messi (midden) op de tribune tijdens Barcelona-Eibar. Foto: ANP

'Messi is in vorm'

Tijdens de laatste wedstrijd van Barcelona van 2020 gaf Koeman Messi vrijaf. De sterspeler, die wat last had van zijn enkel, vloog voor een paar dagen naar Argentinië en zag daarna dat Barça thuis tegen laagvlieger Eibar niet verder kwam dan 1-1.

Volgens Koeman is Messi klaar om tegen Huesca het verschil te maken. "Hij heeft op 30 en 31 december getraind, op het moment dat de rest van de selectie vrij was. Van zijn enkel heeft hij geen last meer en de vorm is goed. Morgen kan hij weer laten zien hoe belangrijk hij voor ons is."

De wedstrijd tussen Barcelona en Huesca begint zondag om 21.00 uur in Estadio El Alcoraz.

