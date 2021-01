Real Madrid heeft zaterdagavond in La Liga een 2-0-overwinning geboekt op Celta de Vigo. Eerder op de dag speelde Luuk de Jong met Sevilla met 1-1 gelijk in de stadsderby tegen Real Betis, dat een kwartier voor tijd een strafschop miste.

Bij Real Madrid verzorgden Lucas Vázquez en Marco Asensio de productie in Estadio Alfredo Di Stéfano. Na zes minuten scoorde Vázquez op aangeven van Asensio en in de 53e minuut waren de rollen omgedraaid.

De treffer van Asensio tegen Celta de Vigo was zijn eerste goal sinds juli 2020. Hij was toen net teruggekeerd na een kruisbandblessure en komt de laatste weken steeds beter in vorm. Een kwartier voor tijd haalde trainer Zinédine Zidane de Spaans international naar de kant en viel Eden Hazard in.

Door de overwinning gaat Real Madrid, dat aantrad zonder de zieke Sergio Ramos, weer aan kop in La Liga, maar nummer twee Atlético heeft liefst drie duels minder gespeeld. Het verschil tussen de Madrileense clubs is een punt. Atlético wacht zondag een uitduel met Deportivo Alavés en nummer zes FC Barcelona gaat op bezoek bij Huesca.

Vreugde bij Real Madrid na de 1-0. Vreugde bij Real Madrid na de 1-0. Foto: Pro Shots

Luuk de Jong halverwege gewisseld bij Sevilla

Bij Real Betis tegen Sevilla maakte Luuk de Jong weinig indruk. De Oranje-international werd halverwege gewisseld, waarna zijn vervanger Youssef En Nesyri drie minuten na rust de assist gaf bij de 0-1 van Suso. Sergio Canales benutte in de 53e minuut een strafschop voor Betis, waardoor het weer gelijk was.

Een kwartier voor tijd kreeg Betis nog een strafschop en ditmaal ging niet Canales, maar Nabil Fekir achter de bal staan. De inzet van de Frans international werd gekeerd door Sevilla-doelman Yassine Bono en dus bleef het 1-1.

Ook zonder fans op de tribune in Estadio Benito Villamarin ging het er hard aan toe in de beladen derby. Betis kreeg liefst vijf gele kaarten en Sevilla twee. Karim Rekik en Oussama Idrissi bleven negentig minuten op de bank bij Sevilla, terwijl voormalig AZ- en Ajax-middenvelder Nemanja Gudelj de hele wedstrijd speelde. Bij Betis ontbrak oud-PSV'er Andrés Guardado door een positieve coronatest.

Sevilla staat nu vijfde in La Liga met twee punten minder dan Real Sociedad en Villarreal, die wel twee wedstrijden meer hebben gespeeld. Betis is de nummer negen.

Er werd liefst zeven keer geel getrokken in de derby van Sevilla. Er werd liefst zeven keer geel getrokken in de derby van Sevilla. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga