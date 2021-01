De Nederlandse clubs kunnen spelers tot en met 31 januari aan- en verkopen om hun selectie op orde te brengen voor de laatste maanden van het het seizoen. Dit is het overzicht van alle afgeronde transfers in de Eredivisie.

ADO Den Haag

Nieuw: Daryl Janmaat (transfervrij), Marko Vejinovic (transfervrij)

Weg:

Ajax

Nieuw:

Weg:

AZ

Nieuw:

Weg:

FC Emmen

Nieuw:

Weg:

Feyenoord

Nieuw: Lucas Pratto (River Plate, gehuurd)

Weg:

Fortuna Sittard

Nieuw:

Weg:

FC Groningen

Nieuw: Per Kristian Bratveit (Djurgardens IF)

Weg:

sc Heerenveen

Nieuw: Siem de Jong (FC Cincinatti), Runar Espejord (Tromsø IL)

Weg:

Heracles Almelo

Nieuw:

Weg:

PEC Zwolle

Nieuw:

Weg:

PSV

Nieuw:

Weg:

RKC Waalwijk

Nieuw:

Weg:

Sparta Rotterdam

Nieuw:

Weg:

FC Twente

Nieuw:

Weg: Alexander Jeremejeff (BK Häcken, was gehuurd), Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki, was gehuurd), Halil Dervisolgu (Brentford, was gehuurd)

FC Utrecht

Nieuw:

Weg:

Vitesse

Nieuw:

Weg: Roy Beerens (gestopt)

VVV-Venlo

Nieuw:

Weg:

Willem II

Nieuw:

Weg: