Peter Bosz heeft zaterdag met Bayer Leverkusen averij opgelopen in de titelstrijd. De Nederlandse coach verloor met zijn ploeg met 2-1 van Eintracht Frankfurt, ondanks een wereldgoal van Nadiem Amiri. Schalke 04 ging ook onder de nieuwe trainer Christian Gross onderuit en is nog een nederlaag verwijderd van een historisch Bundesliga-record.

Bij Frankfurt-Leverkusen werd de 24-jarige Amiri na tien minuten met een fraaie lob bediend door Florian Wirtz. De drievoudig international van Duitsland controleerde, zette doelman Kevin Trapp op het verkeerde been en verraste hem door de benen met een hakbal.

Lang kon Leverkusen niet van de voorsprong genieten. Tien minuten later deed Amin Younes zijn vroegere trainer bij Ajax pijn door de gelijkmaker te noteren (1-1). De 2-1 van Frankfurt was kolderiek. In de 54e minuut raakte Leverkusen-verdediger Edmond Tapsoba de bal volledig verkeerd en passeerde zo zijn eigen doelman Lukás Hrádecky.

Acht minuten voor tijd leek Frankfurt ook een eigen doelpunt te maken. Martin Hinteregger wilde een voorzet van de bezoekers wegwerken, maar schoot de bal tegen de lat van zijn eigen doel. Leverkusen drong in de slotfase nog wel aan, maar slaagde er niet meer in om te scoren.

Nadiem Amiri hakt de bal in het doel. Nadiem Amiri hakt de bal in het doel. Foto: Pro Shots

Sinkgraven test positief op corona

Voor Leverkusen, waar Daley Sinkgraven vanwege een positieve coronatest ontbrak, was het de tweede nederlaag op rij. Twee weken geleden verloor de formatie uit Noordrijn-Westfalen met 1-2 van Bayern München en verspeelde zo de koppositie.

Leverkusen staat nog wel tweede in de Bundesliga, maar kan later op zaterdag worden gepasseerd door RB Leipzig, dat om 20.30 uur is begonnen aan een uitwedstrijd bij VFB Stuttgart.

Eintracht Frankfurt klom door de zege naar de achtste plek. Bayern München komt zondag in de Allianz Arena in actie tegen FSV Mainz en Borussia Dortmund neemt het dan thuis op tegen VfL Wolfsburg.

Sheraldo Becker zorgde namens Union Berlin voor de 0-1 tegen Werder Bremen. Sheraldo Becker zorgde namens Union Berlin voor de 0-1 tegen Werder Bremen. Foto: ANP

Becker scoort voor winnend Union Berlin, Schalke verliest weer

Sheraldo Becker eiste een hoofdrol voor zich op bij Union Berlin, de verrassende nummer vier in de Bundesliga. Mede dankzij een treffer van de Nederlander won de ploeg uit de Duitse hoofdstad met 0-2 van Werder Bremen.

Becker, oud-speler van ADO Den Haag, nam na twaalf minuten het openingsdoelpunt voor zijn rekening. Taiwo Awoniyi zorgde een kwartier later voor de 0-2.

Schalke 04 kon ook met de nieuwe trainer Gross niet winnen. De ploeg uit Gelsenkirchen verloor met 3-0 bij Hertha BSC en wacht nog steeds op de eerste competitiezege van het seizoen.

Door doelpunten van Mattéo Guendouzi, Jhon Córdoba en Krzysztof Piatek bleef Schalke, waar Huub Stevens de afgelopen twee duels op de bank zat, voor de dertigste keer op rij zonder zege. Daarmee is de club dicht bij het negatieve Bundesliga-record van Tasmania Berlin, dat in het seizoen 1965/1966 31 wedstrijden op rij geen overwinning boekte.

Bij Hertha viel Deyovaisio Zeefuik tien minuten voor tijd in. Zijn Nederlandse ploeggenoot Daishawn Redan bleef de volledige wedstrijd op de bank en Javairô Dilrosun ontbrak vanwege een blessure.

Ook met de nieuwe trainer Christian Gross weet Schalke 04 niet te winnen. Ook met de nieuwe trainer Christian Gross weet Schalke 04 niet te winnen. Foto: ANP

Ook Van der Hoorn en Gouweleeuw boeken zeges

Borussia Mönchengladbach boekte dankzij Breel Embolo een 0-1-zege bij Arminia Bielefeld, waar Mike van den Hoorn negentig minuten meespeelde. Jeffrey Gouweleeuw won met FC Augsburg door een goal van Iago met 0-1 van FC Köln. SC Freiburg versloeg TSG Hoffenheim met 1-3.

Bij Hoffenheim mocht Melayro Bogarde al na twaalf minuten invallen, terwijl Guus Til ontbrak in de wedstrijdselectie van Freiburg.

Stuttgart-RB Leipzig (begonnen om 20.30 uur) is de laatste zaterdagwedstrijd in de Bundesliga.

