Arsenal heeft zaterdagavond op bezoek bij West Bromwich Albion met overtuigende cijfers (0-4) op rij geboekt in de Premier League. Eerder op de dag won Tottenham Hotspur met 3-0 van Leeds United in een wedstrijd waarin zowel Harry Kane als Son Heung-min een fraaie mijlpaal bereikte.

Arsenal was bezig aan een dramatisch seizoen onder trainer Mikel Arteta, maar de laatste weken is het bij 'The Gunners' gaan draaien. Na overwinningen op Chelsea en Brighton & Hove Albion kende de club in de sneeuw geen problemen met WBA.

Halverwege was het al 0-2 op The Hawtorns door goals van Kieran Tierney en Bukayo Saka, waarna Alexandre Lacazette twee keer scoorde in de tweede helft.

Door de vier treffers heeft Arsenal eindelijk een positief doelsaldo (+1) en staat de dertienvoudig landskampioen op de elfde plaats.

Arsenal viert de 0-4 van Alexandre Lacazette. Arsenal viert de 0-4 van Alexandre Lacazette. Foto: Pro Shots

Son maakt honderdste goal

Met 3-0 boekte ook stadgenoot Tottenham een ruime zege. De Londenaren kwamen thuis tegen Leeds United op voorsprong dankzij een rake strafschop van Kane, die op slag van rust de aangever was bij de 2-0 van Son. Beide treffers waren bijzonder.

Het doelpunt van Kane betekent dat de spits nu tegen alle clubs heeft gescoord die hij in de Premier League trof. Met zijn tien goals en tien assists is hij bovendien de eerste speler die dit seizoen op beide vlakken de dubbele cijfers haalt in een van de vijf grote competities.

Son maakte zijn honderdste goal in alle competities voor Tottenham. De Zuid-Koreaan is de achttiende Tottenham-speler in de geschiedenis die de magische grens bereikt, maar pas de eerste die niet uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland komt. Hij speelde zijn 253e wedstrijd voor de club.

Vroeg in de tweede helft bepaalde Toby Alderweireld de eindstand op 3-0. Tottenham, dat verdediger Matt Doherty vlak voor tijd nog verloor met een rode kaart (twee keer geel), geeft als nummer drie van de Premier League vier punten toe op Liverpool en Manchester United.

Harry Kane brak de ban bij Tottenham-Leeds vanaf de strafschopstip. Harry Kane brak de ban bij Tottenham-Leeds vanaf de strafschopstip. Foto: Pro Shots

Sheffield kan ook in nieuwe jaar niet winnen

Sheffield United slaagde er op de eerste speeldag van het kalenderjaar niet in om de eerste competitiezege te pakken. De hekkensluiter van de Premier League ging op bezoek bij Crystal Palace met 2-0 onderuit.

Jeffrey Schlupp en Eberechi Eze maakten voor rust de doelpunten voor de thuisclub, waar Jairo Riedewald in blessuretijd mocht invallen en Patrick van Aanholt op de bank bleef.

Sheffield United was pas de derde club die het nieuwe jaar in de hoogste Engelse niveau zonder een zege aftrapte, na Burnley in 1990 en Bolton Wanderers in 1903.

Sheffield United wacht nog steeds op de eerste zege in de Premier League. Sheffield United wacht nog steeds op de eerste zege in de Premier League. Foto: Pro Shots

Veltman en Pröpper knokken zich terug met Brighton

Brighton & Hove Albion tegen Wolverhampton Wanderers was zaterdag een spektakelstuk, dat eindigde in 3-3. Aaron Connolly opende de score voor Brighton in het eigen Amex Stadium, maar door goals van Romain Saïss, Dan Burn en Rúben Neves leidde Wolverhampton halverwege met 1-3.

Na rust kwam Brighton terug tot 3-3 door een benutte strafschop van Neal Maupay en een goal van Lewis Dunk. Davy Pröpper speelde alleen de tweede helft bij de thuisploeg en Joël Veltman stond negentig minuten in het veld. Bij Wolverhampton keek Ki-Jana Hoever toe vanaf de reservebank.

Lewis Dunk kopt de 3-3 binnen voor Brighton. Lewis Dunk kopt de 3-3 binnen voor Brighton. Foto: ANP

Eigen doelpunt beslist 422e Old Firm

In Schotland besliste een eigen doelpunt de 422e editie van de Old Firm tussen Rangers en Celtic: 1-0. Twintig minuten voor tijd bracht een eigen doelpunt de beslissing, toen een kopbal van Rangers-middenvelder Joe Aribo via Callum McGregor in het doel belandde. Celtic stond op dat moment al met tien man door een rode kaart voor Nir Bitton, die een doorgebroken speler vloerde.

Celtic werd in de afgelopen negen jaar telkens kampioen, maar speelt dit seizoen als nummer twee een bijrol. De club geeft liefst negentien punten toe op koploper Rangers, dat wel drie wedstrijden meer gespeeld heeft.

Rangers heeft drie kampioenschappen meer dan Celtic (54 om 51), waarvan de laatste in 2011 werd behaald. Een jaar later werd de club wegens faillissement een aantal niveaus teruggezet, maar sinds het seizoen 2016/2017 speelt Rangers weer in het Premiership.