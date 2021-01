FC Twente heeft zaterdag al na 2,5 maand afscheid genomen van Halil Dervisoglu. De aanvaller keert wegens een gebrek aan perspectief terug naar zijn club Brentford en is al de derde huurling in vier dagen tijd die vertrekt uit Enschede.

"Voor ons is dit prima, ook financieel", zegt technisch directeur Jan Streuer tegen RTV Oost over het vertrek van de 21-jarige Dervisoglu, die volgens de bestuurder niet de juiste houding had om te slagen in de Grolsch Veste.

"Ik heb hem een paar keer gebeld. Zonder succes. Je moet graag voor FC Twente willen spelen, aan ongemotiveerde spelers hebben we niks. En die drie voorin (Vaclav Cerny, Danilo en Queensy Menig, red.) doen het gewoon erg goed."

In de afgelopen dagen werden de huurcontracten van Lazaros Lamprou en Alexander Jeremejeff al beëindigd. De aanvallers hadden net als Dervisoglu weinig perspectief. Twente heeft volgens Streuer een vervanger op het oog "die wél kan leven met zijn rol".

Naar verluidt zal Dervisoglu ook geen minuten meer gaan maken bij Brentford. De Engelsen zouden de oud-speler van Sparta Rotterdam in deze transferperiode willen verkopen aan een Turkse club.

Onder de nieuwe trainer Ron Jans beleefde FC Twente een overwegend goede eerste seizoenshelft. De Enschedeërs staan zevende in de Eredivisie en beginnen 2021 volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie