Het coronavirus blijft de Premier League teisteren. De wedstrijd tussen Burnley en Fulham gaat zondag niet door en is het derde Engelse duel binnen een week en de vierde in een maand waar een streep doorheen wordt gezet.

Fulham had al te maken met een corona-uitbraak en meldt in een korte verklaring dat een testronde een aantal nieuwe positieve gevallen binnen de selectie aan het licht heeft gebracht. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd op Turf Moor wordt ingehaald.

Het is de tweede keer dat Fulham niet aan de aftrap kan verschijnen, want woensdag werd de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur al uitgesteld. In de afgelopen dagen gold dat ook voor Everton-Manchester City en begin december ging Aston Villa-Newcastle United niet door.

De 'Britse variant' van het coronavirus leidde er woensdag bovendien toe dat alle wedstrijden in Engeland weer zonder publiek worden gespeeld. In de stadions van Liverpool en Everton was tot dat moment een beperkt aantal fans welkom.

Op dinsdag werd een recordaantal van achttien coronabesmettingen gemeld. Even leek er zelfs sprake van een twee weken lange stop in de Premier League, maar zover kwam het (nog) niet.

