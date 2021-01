Trainer Ronald Koeman kan Lionel Messi dit weekend weer opstellen bij FC Barcelona. De sterspeler is hersteld van een lichte blessure. De club maakte ook bekend dat Philippe Coutinho, die eerder deze week een zware kniekwetsuur opliep, zo'n drie maanden aan de kant staat.

Messi liet de thuiswedstrijd van dinsdag tegen Eibar aan zich voorbij gaan. De 33-jarige Argentijn zag vanaf de tribune van het lege Camp Nou dat zijn ploeg teleurstellend met 1-1 gelijkspeelde.

"Hij is weer helemaal hersteld. Hij heeft er veel zin in om weer te spelen en dat is uiteraard belangrijk voor ons", zei de 57-jarige Koeman zaterdag op zijn perspraatje ter voorbereiding op het uitduel met hekkensluiter Huesca van zondag.

De oud-bondscoach van Oranje verwacht geen makkelijke wedstrijd. "Huesca heeft thuis weinig tegendoelpunten gekregen, dus we zijn gewaarschuwd. We zullen moeten verbeteren."

Coutinho viel tegen Eibar uit, waarna Barcelona woensdag al bekendmaakte dat de schade in zijn knie flink is. De Braziliaanse spelmaker moet zo'n drie maanden toekijken, zo is de verwachting nu hij geopereerd is.

De wedstrijd tussen Huesca en Barcelona begint zondag om 21.00 uur. De ploeg van Koeman kan een overwinning goed gebruiken, want na vijftien wedstrijden staat de topclub slechts zesde in La Liga.

