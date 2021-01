Peter Bosz begint met een goed gevoel aan de tweede seizoenshelft met Bayer Leverkusen. Zijn ploeg ging in de laatste wedstrijd voor de winterstop met 1-2 onderuit tegen Bayern München en verloor de koppositie aan de concurrent, maar dat is volgens de trainer inmiddels verwerkt.

Leverkusen, dat verloor door een doelpunt van Robert Lewandowski in de extra tijd, krijgt zaterdagmiddag de kans om zich te revancheren. In de eerste wedstrijd van 2021 is Eintracht Frankfurt de tegenstander.

"We hebben de batterij een week lang kunnen opladen. De nederlaag tegen Bayern deed pijn, maar we hebben een heel goede eerste seizoenshelft achter de rug", zei de 57-jarige Bosz in een vooruitblik op het uitduel met Frankfurt.

"Die ene wedstrijd heeft geen invloed op het vertrouwen. Het was twee weken geleden en daarna hebben we een week lang niet getraind. Die korte pauze was ook in fysiek opzicht goed voor ons. We zijn weer fris."

Ondanks de nederlaag tegen Bayern staat Leverkusen nog altijd knap tweede in de Bundesliga. Tegenstander Frankfurt is de nummer negen. "Maar het is daar nooit makkelijk, dus dat zal deze keer niet anders zijn", aldus Bosz. "Vorig seizoen verloren we er en speelden we slecht."

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen begint zaterdag net als vier andere Bundesliga-duels om 15.30 uur. Onder meer Bayern München en Borussia Dortmund spelen zondag.

