Ole Gunnar Solskjaer is trots op de manier waarop Manchester United zich dit seizoen laat zien in in de Premier League. Zijn ploeg won vrijdag ook van Aston Villa en gaat voor het eerst in ruim drie jaar gedeeld aan kop.

United, dat nog slecht aan het seizoen begon, heeft dankzij de 2-1-overwinning net zoveel punten als Liverpool en moet de concurrent alleen op doelsaldo voor laten gaan. In september 2017 was de club onder José Mourinho voor het laatst medekoploper.

"We speelden goed en creëerden kansen, al gaven we misschien wat te veel ruimte weg en hebben we ook kansen verspeeld", zei Solskjaer, die Donny van de Beek opnieuw de hele wedstrijd op de bank hield, na de zege op Villa.

"We zijn heel blij met hoe het nu gaat en zijn in een jaar erg vooruitgegaan. Vorig jaar verloren we op Nieuwjaarsdag van Arsenal en sindsdien zijn we enorm verbeterd. We worden steeds meer een team. De wisselspelers leefden mee als fans."

Dat laatste was Bruno Fernandes, die de winnende treffer maakte, ook opgevallen. "In de laatste minuten zaten alle spelers op de bank te schreeuwen en te hopen dat we geen goal meer tegen zouden krijgen. Hier moeten we op bouwen."

Van de laatste tien Premier League-wedstrijden won United er acht en werden er twee gelijkgespeeld. De laatste nederlaag van 'The Red Devils' dateert van 1 november, toen Arsenal op Old Trafford met 0-1 te sterk was.

In de slotfase nam de druk op het doel van Manchester United toe, maar de thuisclub hield stand.

