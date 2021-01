Jimmy Floyd Hasselbaink keert na vijf jaar terug als coach bij Burton Albion. De 48-jarige oud-prof is vrijdag aangesteld bij de Engelse derdedivisionist.

Hasselbaink was van november 2014 tot december 2015 al coach van Burton. Onder zijn leiding werd de club uit Burton upon Trent voor het eerst kampioen in de League Two, het vierde niveau van Engeland.

Een paar maanden na de titel vertrok hij naar Queens Park Rangers, waar hij binnen een jaar zijn congé kreeg.

Voor Hasselbaink, die bij Burton de ontslagen Jake Buxton opvolgt, is het zijn eerste trainersklus sinds april 2018. Toen werd hij vanwege teleurstellende resultaten ontslagen als manager van Northampton Town, dat destijds uitkwam in de League One.

"Burton is een club die mij nauw aan het hart ligt. Het is een speciale club voor mij en mijn familie", aldus Hasselbaink, die Burton moet behoeden voor degradatie uit de League One. De club is met dertien punten uit 21 duels hekkensluiter op het derde niveau van Engeland.

Hasselbaink was eerder trainer bij Royal Antwerp FC en Nottingham Forest. Als speler diende hij onder meer AZ, Atlético Madrid en Chelsea. De oud-spits kwam tot 23 interlands in het Nederlands elftal, waarin hij negen keer scoorde.