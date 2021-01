Manchester United is voor het eerst in ruim drie jaar medekoploper in de Premier League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer won vrijdag met 2-1 van Aston Villa en kwam daardoor in punten gelijk met koploper Liverpool. Everton verloor in de jaaropener van West Ham United.

United en Aston Villa kwamen in de openingsfase amper tot kansen, maar de thuisploeg wist op slag van rust alsnog de ban te breken. Anthony Martial kopte in de veertigste minuut een afgemeten voorzet van Aaron Wan-Bissaka fraai tegen de touwen.

Revelatie Aston Villa liet het er niet bij zitten en kwam binnen een kwartier na rust op gelijke hoogte. Oud-Ajacied Bertrand Traoré schoof bij de tweede paal een voorzet van Jack Grealish achter Manchester United-doelman David de Gea.

Drie minuten na de gelijkmaker ging Manchester United alweer aan de leiding. Scheidsrechter Michael Oliver wees naar de stip na een ongelukkige overtreding van Douglas Luiz op Paul Pogba. Vanaf 11 meter wist sterkhouder Bruno Fernandes wel raad met het buitenkansje. Hij maakte zijn elfde competitiedoelpunt van het seizoen. Daar bleef het ook bij op Old Trafford.

Door de zege op Aston Villa, de tiende wedstrijd op rij zonder nederlaag, komt Manchester United in punten gelijk met koploper Liverpool, al hebben 'The Reds' een beter doelsaldo (+17 om +9). Het is voor het eerst sinds september 2017 dat de Engelse recordkampioen medekoploper is. Toen was José Mourinho de manager in Manchester. Aston Villa blijft vijfde.

Bij Manchester United bleef Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank. Het is voor de Oranje-international al de derde wedstrijd op rij waarin hij geen minuten maakte. Bij Aston Villa werd Anwar El Ghazi, die in de voorgaande drie duels altijd wist te scoren, in de 84e minuut naar de kant gehaald.

Tomáš Soucek was namens West Ham United verantwoordelijk voor de nederlaag van Everton. Tomáš Soucek was namens West Ham United verantwoordelijk voor de nederlaag van Everton. Foto: ANP

Everton verliest jaaropener van West Ham

Eerder op de dag leed Everton zijn eerste competitienederlaag sinds eind november. In de eerste Premier League-wedstrijd van 2021 verloren 'The Toffees' in blessuretijd van West Ham United: 0-1.

Everton en West Ham United stelden van begin tot eind teleur op Goodison Park. De clubs namen de doelen nauwelijks onder vuur en zetten weinig uitgespeelde aanvallen op. In de eerste helft hoefde West Ham-doelman Darren Randolph alleen redding te brengen op een volley van Bernard.

Pas vier minuten voor tijd doorbrak Tomás Soucek de impasse namens West Ham United. De Tsjech verlengde bij de tweede paal een schot van Aaron Cresswell en maakte daarmee het eerste Premier League-doelpunt in het nieuwe jaar. Everton kon daar in het vervolg niets tegenoverstellen.

Door de nederlaag blijft Everton steken op de vierde plaats in de Premier League. De ploeg van manager Carlo Ancelotti, die vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen was, heeft 29 punten, vier minder dan koploper en aartsrivaal Liverpool. Nummer tien West Ham United sluit door de driepunter in Liverpool aan bij de subtop.

