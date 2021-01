Everton heeft vrijdag zijn eerste competitienederlaag sinds eind november geleden. In de eerste Premier League-wedstrijd van 2021 verloren 'The Toffees' in blessuretijd van West Ham United: 0-1.

Everton en West Ham United stelden van begin tot eind teleur op Goodison Park. De clubs namen de doelen nauwelijks onder vuur en zetten weinig uitgespeelde aanvallen op. In de eerste helft hoefde West Ham-doelman Darren Randolph alleen redding te brengen op een volley van Bernard.

Pas vier minuten voor tijd doorbrak Tomás Soucek de impasse namens West Ham United. De Tsjech verlengde bij de tweede paal een schot van Aaron Cresswell en maakte daarmee het eerste Premier League-doelpunt in het nieuwe jaar. Everton kon daar in het vervolg niets tegenoverstellen.

Door de nederlaag blijft Everton steken op de vierde plaats in de Premier League. De ploeg van manager Carlo Ancelotti, die vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen was, heeft 29 punten, vier minder dan koploper en aartsrivaal Liverpool. Nummer tien West Ham United sluit door de driepunter in Liverpool aan bij de subtop.

Later op de avond neemt Manchester United het op tegen revelatie Aston Villa. De Engelse recordkampioen kan bij een zege op de ploeg van basisklant Anwar El Ghazi in punten gelijk komen met Liverpool. Het duel op Old Trafford begint om 21.00 uur.

