Bondscoach Frank de Boer vindt het Nederlands elftal niet de favoriet voor het EK van komende zomer. Volgens de coach behoort Oranje tot de subtop.

"Gezien de krachtsverhoudingen in Europa zouden we het met het bereiken van een plaats in de halve finale heel goed doen", zegt De Boer vrijdag in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

"België is voor mij de favoriet, met daarachter Frankrijk, Spanje en Duitsland. Wij zitten in het rijtje Engeland, Italië en Portugal, als we top zijn. Daarbij scheelt het of Virgil (Virgil van Dijk, red.) erbij is."

De 29-jarige Van Dijk scheurde in oktober zijn kruisband. Het is nog de vraag of de mandekker van Liverpool op tijd hersteld is voor het EK, dat in juli van start gaat in twaalf speelsteden. De Boer: "Hij is de beste verdediger van de wereld."

Nederland begint het EK op 13 juni met de groepswedstrijd tegen Oekraïne. Vier dagen later is Oostenrijk de tegenstander, waarna Oranje op 21 juni de groepsfase afsluit met het duel met Noord-Macedonië. De ploeg van De Boer speelt al zijn groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

In de zomer zal het Nederlands elftal voor het eerst sinds 2012 een EK spelen. Oranje wist zich onder Guus Hiddink en diens opvolger Danny Blind niet te plaatsen voor de editie van 2016, die gewonnen werd door Portugal. Het komende EK zou eigenlijk afgelopen zomer plaatsvinden, maar werd vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld.

