Feyenoord heeft vrijdag de komst van spits Lucas Pratto bevestigd. De 32-jarige Argentijn wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van River Plate.

Met het huren van Pratto gaat een wens van trainer Dick Advocaat in vervulling. De 73-jarige coach vroeg verschillende keren om een nieuwe spits vanwege de langdurige blessure van Róbert Bozeník en de matige vorm van de blessuregevoelige Nicolai Jørgensen.

"Met de komst van een ervaren spits als Lucas voegen we een extra aanvallende optie toe aan de selectie die er meteen kan staan", aldus technisch directeur Frank Arnesen. "Iets dat zeer welkom is met het oog op de aanstaande, belangrijke seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben."

De ervaren Pratto was basisspeler bij het Argentijnse River Plate. Sinds zijn komst in 2018 scoorde hij zeven keer in 51 duels voor de club uit Buenos Aires. Eerder speelde hij voor onder meer São Paulo, Atlético Mineiro, Vélez Sarsfield en in de Serie A voor Genoa.

Pratto speelde vijf interlands voor de Argentijnse nationale ploeg. Daarin scoorde hij twee keer, waaronder één keer in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia. Op 28 maart 2017 kwam hij tegen Bolivia voor het laatst uit voor Argentinië.

In de selectie van Feyenoord wordt Pratto de tweede Argentijnse speler. Centrale verdediger Marcos Senesi maakte in september vorig jaar de overstap van San Lorenzo naar de huidige nummer drie van de Eredivisie, die op 10 januari het seizoen hervat met een uitwedstrijd tegen stadgenoot Sparta.