Manchester City begint zondag zwaar gehavend aan de topper tegen Chelsea in de Premier League. Manager Josep Guardiola mist vijf spelers die positief zijn getest op het coronavirus. Bij 'The Blues' staat Hakim Ziyech voor zijn rentree.

Alleen van Manchester City-spelers Kyle Walker en Gabriel Jesus is bekend dat ze in isolatie zitten. Om privacyredenen wilde Guardiola vrijdag op zijn persconferentie niet vertellen welke spelers nog meer besmet zijn met het coronavirus.

"Dat staat de Premier League ons denk ik niet toe, maar jullie zullen het zondag vanzelf zien", zei de Spaanse coach. De Premier League besloot maandag nog de wedstrijd van City tegen Everton uit te stellen vanwege de vele besmettingen.

De ploeg uit Liverpool was verbolgen over het besluit en de timing van de Premier League om het duel te verplaatsen. Pas enkele uren voor de wedstrijd hoorde Everton dat het duel niet door zou gaan.

"We wilden zelf graag spelen, maar op de dag van de wedstrijd kwamen er meer besmettingen bij", verklaarde Guardiola de gang van zaken. "Ik heb Carlo Ancelotti (Everton-manager, red.) zelf gebeld om de situatie uit te leggen. Een dag eerder hadden we al contact met elkaar over het risico van de wedstrijd."

Ziyech kan rentree maken en staat mogelijk in basis

Waar Manchester City personele problemen kent, kan Chelsea-coach Frank Lampard weer beschikken over Ziyech. De oud-Ajacied is hersteld van een hamstringblessure. "Ziyech heeft de afgelopen twee of drie dagen meegetraind, maar het besluit over of hij gaat starten is nog niet genomen", aldus Lampard vrijdag op zijn persconferentie.

De 27-jarige Ziyech viel op 5 december geblesseerd uit in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Leeds United (3-1). De rechtsbuiten sloot twee weken later alweer aan bij de groepstraining, maar hij kreeg een terugslag en moest daardoor zijn terugkeer enkele weken uitstellen.

De blessure van Ziyech zette een slechte reeks in voor Chelsea. Bij afwezigheid van de Marokkaans international wonnen de Londenaren in december slechts één van de vijf wedstrijden in de Premier League, waardoor ze terug te vinden zijn op de zesde plaats op de ranglijst.

Lampard zei eerder al dat het gemis van Ziyech zich liet voelen bij Chelsea. "Ik denk dat Hakim met zijn manier van spelen erg effectief voor ons was, gekeken naar assists, het creëren van kansen en een aantal doelpunten", aldus de coach na de remise tegen Aston Villa (1-1) op 28 december.

Ziyech was bijzonder goed op dreef bij Chelsea voordat hij geblesseerd raakte. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, scoorde twee keer en gaf drie assists in twaalf officiële wedstrijden bij de 'Blues'.

Hakim Ziyech viel op 5 december geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Leeds United. Hakim Ziyech viel op 5 december geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Leeds United. Foto: ANP

