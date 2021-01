Jürgen Klopp is positief over de revalidatie van Virgil van Dijk, maar tempert ook de euforie. De manager van Liverpool benadrukt dat de 29-jarige Nederlander nog een lange weg te gaan heeft voor hij zijn rentree kan maken.

Van Dijk liep in oktober tijdens de Merseyside-derby tegen Everton een zware knieblessure op en moest geopereerd worden. De aanvoerder van het Nederlands elftal deelde dinsdag hoopgevende beelden van zijn revalidatie, die naar verluidt nog maanden in beslag zal nemen.

"Ik word blij als ik zulke video's zie, want het laat zien dat hij progressie boekt", zegt Klopp vrijdag op de site van Liverpool. "Maar zijn herstel zal nog de nodige tijd vergen. Ik zou graag iets anders zeggen, maar dat zijn helaas de feiten."

Liverpool sprak zich tot dusver nooit uit over een herstelduur voor Van Dijk. De vraag is of de oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton dit seizoen nog in actie kan komen en komende zomer met Oranje mee kan doen aan het EK. Bondscoach Frank de Boer noemde het onlangs "een race tegen de klok".

"Ik heb er geen problemen mee om over de blessure van Virgil te praten", aldus Klopp. "Zoals ik zei: het ziet er heel goed uit, maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Dat is normaal bij zo'n blessure."

Zonder Van Dijk vervolgt Liverpool de Premier League dinsdag met een uitwedstrijd tegen Southampton. 'The Reds' staan na zestien speelronden aan kop met drie punten voorsprong op Manchester United, dat een duel minder gespeeld heeft.

31 Virgil van Dijk toont opnieuw bemoedigende beelden van herstel

