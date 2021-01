Paris Saint-Germain heeft zaterdag Mauricio Pochettino aangesteld als trainer. De Argentijn volgt Thomas Tuchel op, die deze week werd ontslagen door de Franse topclub.

De 48-jarige Pochettino zat zonder club nadat hij in december 2019 het veld moest ruimen bij Tottenham Hotspur. De voormalige verdediger tekent voor anderhalf jaar bij PSG, waar hij tussen 2001 en 2003 als speler onder contract stond. In het contract is een optie voor nog een seizoen opgenomen.

"Ik ben de clubleiding dankbaar voor het vertrouwen", zegt Pochettino bij de bevestiging van zijn aanstelling. "PSG heeft nog altijd een bijzondere plek in mijn hart. Ik bewaar mooie herinneringen aan mijn tijd hier als speler, in bijzonder aan de unieke sfeer in het Parc des Princes."

Voor Pochettino wordt het zijn eerste trainersklus in Frankrijk. Hij begon zijn loopbaan als coach in 2009 bij Espanyol, waar hij drie jaar later werd ontslagen. Na anderhalf jaar bij Southampton (januari 2013 tot de zomer van 2014) tekende Pochettino een vijfjarig contract bij Tottenham.

In Londen groeide Pochettino uit tot een topcoach, al kon hij de 'Spurs' geen prijs bezorgen. Hoogtepunt was het bereiken van de Champions League-finale in het seizoen 2018/2019, nadat Ajax in de halve finales in extremis werd uitgeschakeld, maar Liverpool bleek in de eindstrijd met 2-0 te sterk.

Mauricio Pochettino in 2001 als aanvoerder van PSG. Mauricio Pochettino in 2001 als aanvoerder van PSG. Foto: Pro Shots

'Zijn terugkeer past perfect bij onze ambities'

Ook bij PSG wordt van Pochettino gevraagd dat hij ver komt in de Champions League. "Ik kom hier bij een club vol ambitie en ga werken met fantastische spelers. In alle competities moeten we goed presteren", beseft hij.

In de Ligue 1 moet PSG de vierde titel op rij pakken, nadat de club onder Tuchel een zwakke eerste seizoenshelft kende. Zes van de eerste zeventien wedstrijden werden niet gewonnen.

De Qatatese eigenaar Nasser Al-Khelaïfi verwacht dat PSG onder Pochettino een succesvolle periode zal kennen. "De terugkeer van Pochettino past perfect bij onze ambities. Ik denk dat de fans blij zijn met zijn aanstelling."

De eerste wedstrijd van PSG onder leiding van Pochettino is aanstaande woensdag. De regerend landskampioen speelt dan in de Ligue 1 uit tegen Saint-Étienne.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1