Galatasaray-verdediger Omar Elabdellaoui is donderdag met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Volgens Turkse media raakte de Noor op Oudejaarsavond gewond nadat er vuurwerk in zijn hand ontplofte.

Galatasaray meldt vrijdag in een verklaring op de site dat Elabdellaoui gewond is geraakt na een "ongelukkig incident" bij zijn huis en dat hij in het ziekenhuis ligt. Hij heeft volgens de club onder meer oogletsel en brandwonden op zijn gezicht.

De 29-jarige Elabdellaoui staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Galatasaray en is dit seizoen normaal gesproken een vaste kracht bij de Turkse topclub. De vleugelverdediger speelde dit seizoen dertien officiële wedstrijden.

In het seizoen 2012/2013 stond Elabdellaoui ook kortstondig in Nederland onder contract. Feyenoord nam hem destijds op huurbasis over van Manchester City, maar na een half jaar keerde hij weer terug.

Na zijn korte avontuur in Rotterdam droeg Elabdellaoui ook nog het shirt van Eintracht Braunschweig, Olympiacos en Hull City. In augustus 2013 maakte de 49-voudig international zijn debuut voor Noorwegen, waar hij een vaste kracht is.

Galatasaray gaat op dit moment aan kop in de Turkse competitie. De ploeg van trainer Fatih Terim vervolgt het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Antalyaspor.

