René Hake is definitief de nieuwe trainer van FC Utrecht. De Drent, die sinds het vertrek van John van den Brom begin november de honneurs waarnam, tekent een contract voor 1,5 jaar in de Domstad.

FC Utrecht promoveerde de 49-jarige Hake op 6 november van Jong FC Utrecht naar de hoofdmacht nadat duidelijk werd dat trainer John van den Brom naar het Belgische KRC Genk zou verkassen. Ondanks dat de Domstedelingen onder Hake slechts één van de negen wedstrijden wonnen, heeft hij de clubleiding genoeg overtuigd voor een vaste aanstelling.

"De afgelopen periode hebben we gebruikt om Hake samen met de staf de kans te geven zijn visie en handelswijze te implementeren bij de eerste selectie", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "We zien een duidelijke lijn terug in met name de teamspirit en het karakter van de ploeg. De resultaten in de vorm van punten zijn de afgelopen periode nog niet naar wens, maar we hebben vertrouwen dat dit snel gaat komen."

Hake is blij dat hij het vertrouwen krijgt van de clubleiding. "De afgelopen maanden zijn we hard aan het werk geweest om het spel, in de breedste vorm, te verbeteren. We moeten hierin de volgende stap maken, om wedstrijden ook in de vorm van drie punten naar onszelf toe te trekken. Daar gaan we vanaf 3 januari weer hard aan werken en ik ben ervan overtuigd dat dat snel gaat komen."

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren zei afgelopen zondag voorafgaand aan FC Utrecht-AZ (2-2) tegen ESPN dat de kans "groot" zou zijn dat Hake definitief aangesteld zou worden als hoofdtrainer. In de wandelgangen klonken ook de namen van Mark van Bommel en Wesley Sneijder als trainersduo, maar Van Seumeren had daar "totaal niet over nagedacht".

René Hake was ruim twee seizoenen trainer van FC Twente. René Hake was ruim twee seizoenen trainer van FC Twente. Foto: ProShots

Hake was al trainer bij FC Twente

Hake begon in 2010 zijn trainersloopbaan bij FC Emmen, dat destijds in de Eerste Divisie uitkwam. Hij vertrok in 2012 naar PEC Zwolle, waar hij drie seizoenen assistent-trainer was. Bij zijn volgende club FC Twente werd hij in augustus 2015 na het ontslag van Alfred Schreuder naar voren geschoven als interim-trainer.

Onder Hake eindigden de tukkers als dertiende en zevende, waarna hij in zijn derde jaargang in november zijn congé kreeg vanwege teleurstellende resultaten. Later in dat seizoen degradeerde de club naar de Eerste Divisie. Hake werkte daarna nog bij SC Cambuur. Sinds de zomer van 2019 was hij trainer van de beloften van FC Utrecht, die uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Utrecht maakt vooralsnog een teleurstellend seizoen door. De Domstedelingen, die ambiëren de top drie van de Eredivisie aan te vallen, sloten het kalenderjaar af als tiende. In de KNVB-beker werd de club, die dit jaar vijftig jaar bestond, in de tweede ronde uitgeschakeld door Ajax (5-4).

