Manchester United-spits Edinson Cavani is door de Engelse voetbalbond voor drie wedstrijden geschorst vanwege een racistische tekst die hij op 29 november op zijn Instagram-pagina plaatste.

De 33-jarige Cavani kreeg een felicitatie van een kennis nadat hij Manchester United met twee doelpunten aan een 2-3-zege op Southampton had geholpen. "Gracias, negrito" (Bedankt, kleine zwarte man), schreef hij terug.

Op sociale media ontstond veel ophef over de tekst van Cavani. De Uruguayaan besloot al snel zijn bericht te verwijderen, maar daarmee voorkwam hij niet dat de Engelse voetbalbond een onderzoek instelde naar het incident. Volgens de voetbalbond is het in strijd met de regels om te verwijzen naar iemands etnische afkomst, huidskleur, ras of nationaliteit.

De onderzoekscommissie schrijft in een verklaring dat het bericht van Cavani "beledigend" en "ongepast" was. Ook heeft hij "de voetbalsport in diskrediet gebracht" met zijn post. Naast een schorsing van drie wedstrijden krijgt hij ook een geldboete van 100.000 pond (ruim 111.000 euro) en moet hij een cursus volgen.

Edinson Cavani beweerde dat het bericht bedoeld was als vriendelijke groet naar een vriend. Foto: Pro Shots

Cavani bood al excuses aan

Een dag na zijn bericht ging Cavani al door het stof. "Het bericht was bedoeld als een vriendelijke groet aan een vriend om hem te bedanken voor zijn felicitaties. Het laatste dat ik wilde doen, was iemand beledigen", zei hij in een verklaring op de site van United.

"Ik ben fel tegen racisme. Toen ik merkte dat mijn opmerking door andere mensen op een andere manier werd geïnterpreteerd, heb ik mijn bericht direct weggehaald. Ik wil mijn diepste verontschuldigingen aanbieden voor wat er is gebeurd."

Door de schorsing moet Cavani onder andere de derby tegen Manchester City in de halve finale van de EFL Cup missen. De wedstrijd staat gepland voor 6 januari. Mede dankzij drie competitiedoelpunten van Cavani bezet Manchester United momenteel de tweede plaats in de Premier League. 'The Red Devils' hebben drie punten minder dan Liverpool, maar ook nog een wedstrijd tegoed.

