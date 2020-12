Keeper Loes Geurts hoeft toch niet op zoek te gaan naar een nieuwe club. Kopparbergs/Göteborg FC, de Zweedse club van de 125-voudig Oranje-international, maakt ondanks een eerdere aankondiging te gaan stoppen een doorstart.

De clubleiding van de regerend landskampioen van Zweden trok donderdag nog de stekker uit de vrouwenploeg, omdat die niet de financiële armslag heeft om te concurreren met andere Europese topploegen. Göteborg FC werd eerdere deze maand in de Champions League uitgeschakeld door Manchester City.

Sindsdien hebben verschillende andere clubs zich gemeld om een samenwerking aan te gaan met Göteborg FC. Ook zijn bedrijven bereid een bijdrage te leveren om de vrouwenclub in stand te houden. Volgens de directie zijn er daardoor genoeg aanknopingspunten om de club ook volgend seizoen in te schrijven voor de Zweedse competitie en de Champions League.

De 34-jarige Geurts sprak eerder nog haar verbazing uit over het stoppen van Göteborg FC. "Blijkbaar is het besluit op 17 december al genomen, na ons duel in de Champions League. Iedereen is enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op", zei ze donderdag tegen de NOS. "Het is een hectische ochtend geweest en ik heb de tijd nog niet gehad om het te laten bezinken."

Geurts, die in de afgelopen maanden wedstrijden van haar club en Oranje miste wegens een hersenschudding, begon in 2018 aan haar tweede periode bij Göteborg nadat ze er tussen 2014 en 2016 ook al speelde. Verder kwam ze uit voor onder meer AZ en Paris Saint-Germain.