Marko Vejinovic keert terug in de Eredivisie. De dertigjarige middenvelder was transfervrij en heeft donderdag een contract voor 2,5 jaar getekend bij ADO Den Haag.

De dertigjarige Vejinovic, die eerder voor Feyenoord, AZ, Vitesse en Heracles Almelo speelde, zat sinds juli zonder club nadat zijn contract bij de Poolse tweededivisionist Arka Gdynia werd ontbonden. Sindsdien trainde hij mee bij Jong AZ en FC Volendam, maar hij tekent dus een contract bij ADO.

"Deze stap voelt voor mij hartstikke goed", aldus Vejinovic. "Ik kreeg meteen een warm en fijn gevoel bij de club en het project waar ze mee bezig zijn. Er heerst positieve energie bij de club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en geloof in de potentie van de selectie."

Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, is vanzelfsprekend blij met de komst van Vejinovic. "Marko is een speler die we eigenlijk al voor het seizoen wilden hebben, maar destijds onhaalbaar was. Gebleken is echter dat de aanhouder wint en daarom zijn we opgetogen dat Marko zo positief in ons verhaal staat."

Vejinovic, een Nederlander met Servische roots, maakte in 2009 bij AZ zijn debuut in het profvoetbal. Vanwege een gebrek aan speeltijd verkaste hij in de zomer van dat jaar naar Heracles Almelo, waar hij vier jaar later een transfer verdiende naar Vitesse. Daar pikte Feyenoord hem in 2015 voor 3,5 miljoen euro op. Zijn verblijf in Rotterdam draaide echter uit op een teleurstelling. Na een tweede verblijf bij AZ verkaste hij in februari 2019 naar Polen.

Vejinovic is de tweede versterking voor ADO Den Haag in de winterse transferperiode. De Hagenaars, die op de voorlaatste plaats staan in de Eredivisie, legden dinsdag Daryl Janmaat vast. De 34-voudig Oranje-international tekende eveneens een contract voor 2,5 jaar in het Cars Jeans Stadion.

Dinsdag mocht Daryl Janmaat al poseren met het shirt van ADO Den Haag.

Huurling Jeremejeff alweer weg bij FC Twente

In tegenstelling tot ADO raakt FC Twente juist een speler kwijt. Spits Alexander Jeremejeff, die oorspronkelijk tot het einde van het seizoen werd geleend van het Duitse Dynamo Dresden, vertrekt al na een half seizoen en tekent een contract voor drie jaar bij BK Häcken in zijn vaderland Zweden.

De 27-jarige Jeremejeff was uitsluitend invaller bij FC Twente. Hij scoorde één keer, in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. In totaal speelde hij tien wedstrijden voor de ploeg van trainer Ron Jans.

In het bericht op de website van BK Häcken zegt Jeremejeff dat hij vanwege de coronapandemie terug wilde naar Zweden. Hij is afgelopen zomer voor het eerst vader geworden.