Arsenal gaat in de transferperiode in januari afscheid nemen van een groot aantal spelers. Dat zegt manager Mikel Arteta donderdag in gesprek met diverse Engelse media.

"We realiseren ons dat we een grote selectie hebben", aldus Arteta. "Veel transfers hadden al in de zomer moeten gebeuren, maar dat is om verschillende reden niet gebeurd. Dat heeft nu prioriteit; we kunnen het aantal spelers op bepaalde posities niet langer volhouden. Er zullen meerdere spelers gaan vertrekken, van wie sommigen op huurbasis."

Arteta noemde op zijn persconferentie geen namen, maar volgens Engelse media staan onder anderen Mesut Özil, Sead Kolasinac, Sokratis Papastathopoulos en Shkodran Mustafi voor een vertrek. Özil en Papastathopoulos zijn dit seizoen niet ingeschreven voor de Premier League. Kolasinac zou volgens Duitse media op weg zijn naar Schalke 04.

Arsenal beleefde een dramatische start van het seizoen. De Londenaren, die in 2019 nog als vijfde in de Premier League eindigden, staan na zestien wedstrijden op de dertiende plaats en werden ook al uitgeschakeld in de League Cup. Door twee competitiezeges op rij nam de gevallen topclub wel wat afstand van de degradatiezone, maar de crisis lijkt nog niet bezworen.

'We kijken wat we kunnen doen aan versterkingen'

Arteta erkent dat zijn ploeg verse krachten kan gebruiken om niet in degradatiezorgen te komen. "We kijken wat we kunnen doen. Als er zich een kans voordoet voor een positie waar we ons kunnen versterken, gaan we dat met de club oppakken."

"Maar net als alle andere clubs in de Premier League zijn we financieel getroffen door de coronacrisis", vervolgde de Spanjaard. "We weten dat dit de komende jaren niet zo snel gaat veranderen. We zullen iets anders moeten verzinnen als we het team willen verbeteren."

Arsenal komt op 2 januari alweer in actie in de Premier League en staat dan direct voor een belangrijk duel. 'The Gunners' nemen het op tegen West Bromwich Albion, de nummer negentien van de ranglijst. Bij West Brom nam Sam Allardyce onlangs het roer over van de ontslagen Slaven Bilic.

