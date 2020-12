Liverpool heeft opnieuw punten laten liggen in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp miste woensdagavond bij Newcastle United een aantal grote kansen en speelde met 0-0 gelijk op St. James' Park.

Vooral het vizier van Mohamed Salah stond niet op scherp bij Liverpool. De Egyptenaar stuitte in de eerste helft op de uitblinkende doelman Karl Darlow en hielp ook na rust enkele grote kansen om zeep.

In de slotfase ontsnapte middenmoter Newcastle meerdere malen aan een tegendoelpunt. Zo kon Fabio Schär de bal net op tijd wegtikken voor de voeten van Sadio Mané en keerde Darlow een kopbal van dichtbij van Roberto Firmino.

Georginio Wijnaldum viel halverwege de tweede helft in bij Liverpool, maar ook de Oranje-international kon het tij niet keren voor zijn ploeg. Thiago Alcantara maakte een kwartier voor tijd zijn rentree bij de thuisploeg, nadat hij enkele maanden uit de roulatie was door een knieblessure.

Newcastle stichtte ook een aantal keren gevaar, maar Liverpool-doelman Alisson hield zijn ploeg op de been. De Braziliaan stopte doelpogingen van Callum Wilson en Ciaran Clark.

Manchester United kan zich naast Liverpool voegen

Het is de tweede wedstrijd op rij dat Liverpool punten laat liggen. Afgelopen zondag gaven 'The Reds' de drie punten weg in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-1).

Liverpool is nog wel koploper in de Premier League, maar nummer twee Manchester United kan op Nieuwjaarsdag op gelijke hoogte komen. De recordkampioen moet dan wel op Old Trafford winnen van Aston Villa.

Oorspronkelijk stond woensdag ook Tottenham Hotspur-Fulham op het programma in de Premier League, maar die wedstrijd werd enkele uren voor de aftrap uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij de bezoekers.

