Clubs uit Liverpool hebben woensdag te horen gekregen dat zij vanwege de uitbraak van de 'Britse variant' van het coronavirus geen toeschouwers meer mogen ontvangen. Anfield en Goodison Park waren de enige stadions in de Premier League waar aanvankelijk nog wel publiek welkom was.

Het algehele verbod op bezoekers bij sportwedstrijden en andere live-evenementen is een gevolg van het verhoogde besmettingsrisico (fase 3) dat voor de Liverpool-regio is afgekondigd. Twee weken geleden gingen alle voetbalstadions in Londen al op slot vanwege de stijgende besmettingscijfers in de Engelse hoofdstad.

Engeland is sinds het begin van deze maand in drie verschillende risicogebieden verdeeld. In stadions die in het laagste risicogebied liggen mogen vierduizend mensen naar binnen, in gebieden van het tweede niveau zijn tweeduizend fans toegestaan en in delen met het hoogste risico blijven de stadions leeg.

Liverpool en Everton zijn niet de enige clubs uit de Premier League die nieuwe hinder ondervinden van het coronavirus. Eerder op woensdag werd ook al de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Fulham uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.

Recordaantal besmettingen in Premier League

Tottenham-Fulham was al het derde Premier League-duel dat niet door kon gaan vanwege een corona-uitbraak. Begin deze maand werd Aston Villa-Newcastle United om die reden als eerste duel in de hoogste Engelse competitie afgelast.

Afgelopen maandag ging ook een streep door Everton-Manchester City. Bij de club uit Manchester heerst een corona-uitbraak. Gabriel Jesus en Kyle Walker testten rond de Kerst positief. Wel mag City woensdagavond de training hervatten, nadat eerder op de dag geen nieuwe positieve gevallen werden vastgesteld.

De Premier League maakte dinsdag een recordaantal van achttien coronabesmettingen bekend. Onder anderen West Bromwich Albion-manager Sam Allardyce pleit daarom voor het tijdelijk stopzetten van de competitie.

