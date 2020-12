Mario Balotelli heeft woensdag na vier minuten gescoord bij zijn debuut voor AC Monza. De flamboyante spits nam in het thuisduel met Salernitana het openingsdoelpunt voor zijn rekening.

De dertigjarige Balotelli stond op de juiste plek om van dichtbij een voorzet binnen te tikken. Het was de eerste keer in een half jaar tijd dat de 36-voudig Italiaans international weer speelminuten maakte.

Balotelli was sinds de zomer clubloos nadat hij met ruzie vertrok bij Brescia, waar hij één seizoen onder contract stond. Begin deze maand werd hij opgepikt door AC Monza, dat uitkomt op het het tweede niveau.

Balotelli, die bekendstaat om zijn opvallende gedrag binnen én buiten het veld, kwam eerder uit voor onder meer Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool en OGC Nice. Met Inter won hij de Champions League en werd hij drie keer kampioen van Italië.

AC Monza is de laatste jaren opgeklommen in Italië en komt dit seizoen voor het eerst uit in de Serie B, waarin de club voorlopig meedraait in de subtop. Na zestien wedstrijden staat de ploeg van Balotelli op de vierde plek.

De wedstrijd tussen Monza en Salernitana is om 16.00 uur begonnen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de goal van Balotelli te bekijken.