De Premier League-wedstrijd Tottenham Hotspur-Fulham gaat woensdagavond niet door. Het duel is enkele uren voor de aftrap uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij de bezoekers.

Fulham diende een verzoek in bij de Premier League om de wedstrijd te verplaatsen. Bij de Londense club nam het aantal positieve coronagevallen de afgelopen dag flink toe. Ook enkele spelers vertoonden symptomen van COVID-19.

De ontmoeting tussen Tottenham Hotspur, de nummer zeven in de Premier League, en laagvlieger Fulham zou om 19.00 uur beginnen in Londen. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.

Eerder op de dag uitte Tottenham-manager José Mourinho al zijn frustratie over de onduidelijkheid rond het duel met Fulham. "Een wedstrijd om 18.00 uur (Engelse tijd, red.) en we weten nog steeds niet of we gaan spelen. De beste competitie van de wereld…", schreef de Portugees op Instagram.

Derde wedstrijd die wordt uitgesteld vanwege corona

Tottenham-Fulham is al de derde Premier League-wedstrijd die niet doorgaat vanwege een corona-uitbraak. Begin deze maand werd Aston Villa-Newcastle United om die reden als eerste duel in de hoogste Engelse competitie afgelast.

Afgelopen maandag ging ook een streep door Everton-Manchester City. Bij de club uit Manchester heerst een corona-uitbraak. Gabriel Jesus en Kyle Walker testten rond de Kerst positief. Wel mag City woensdagavond de training hervatten, nadat eerder op de dag geen nieuwe positieve gevallen werden vastgesteld.

De Premier League maakte dinsdag een recordaantal van achttien coronabesmettingen bekend. Onder anderen West Bromwich Albion-manager Sam Allardyce pleit daarom voor het tijdelijk stopzetten van de competitie.

Volgens diverse Engelse media wordt de Premier League in januari mogelijk twee weken stilgelegd om te voorkomen dat het aantal positieve tests verder oploopt. De Premier League meldt zelf in een verklaring dat ze nog steeds vertrouwen heeft dat de competitie 'gewoon' door kan gaan.

