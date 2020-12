John Stegeman vertrekt na dit seizoen als trainer van PEC Zwolle. De 44-jarige coach en de clubleiding kwamen in een evaluatie tot de conclusie dat het beter is om over zes maanden uit elkaar te gaan.

"De gezamenlijke beslissing die voortkomt uit de evaluatie respecteer ik. De focus heb ik nu dan ook meteen op de tweede seizoenshelft gericht", zegt Stegeman woensdag op de site van de club uit Zwolle.

De oud-spits tekende in de zomer van 2019 een tweejarig contract als trainer van PEC. De Zwollenaren stonden vorig seizoen op de vijftiende plek toen de Eredivisie vanwege de coronacrisis na 25 speelrondes werd afgebroken.

Ook dit seizoen presteert PEC onder Stegeman wisselvallig, al is de formatie uit Overijssel op dit moment ver van de onderste regionen verwijderd. PEC bezet de elfde plek op de ranglijst met zestien punten, elf meer dan hekkensluiter FC Emmen.

"Wij zijn van mening dat er, ondanks de lastige omstandigheden, meer rendement uit het afgelopen half jaar gehaald had kunnen worden", aldus technisch manager Mike Willems. "Vanuit de spelersgroep, technische staf en directie bestaat wel de nadrukkelijke wens dit lopende traject met elkaar af te maken."

Stegeman trainde alleen nog in Overijssel

In het najaar van 2019 raakte Stegeman in opspraak toen hij een eenzijdig auto-ongeluk veroorzaakte. De oud-profvoetballer werd door PEC én justitie bestraft met een boete voor rijden onder invloed, maar mocht wel aanblijven als trainer.

Stegeman was in zijn trainersloopbaan alleen nog in Overijssel actief. Hij stond eerder voor de groep van Heracles Almelo (2014-2018) en Go Ahead Eagles (seizoen 2018/2019), de rivaal van PEC Zwolle.

