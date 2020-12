Lazaros Lamprou verlaat FC Twente na een huurperiode van slechts zes maanden. De Griek keert per direct terug naar zijn club PAOK.

"Lazaros heeft bij ons aangegeven dat hij niet gelukkig was met de situatie, hij wilde graag meer spelen. Die garantie konden we hem helaas niet geven", zegt technisch directeur Jan Streuer woensdag op de site van FC Twente.

De 23-jarige Lamprou speelde acht wedstrijden voor FC Twente, maar kwam daarin niet tot scoren. Bij PAOK heeft hij nog een contract tot medio 2023.

De aanvaller was in het seizoen 2018/2019 succesvoller in de Eredivisie. Hij kwam toen als huurling tot 24 competitiewedstrijden (zeven goals) voor Fortuna Sittard.

FC Twente staat na veertien wedstrijden op de zevende plek in de Eredivisie met 24 punten. De ploeg van Ron Jans hervat de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

