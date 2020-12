Ronald Koeman kan bij FC Barcelona voorlopig niet over Philippe Coutinho beschikken. De Braziliaan liep dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Eibar (1-1) een zware knieblessure op.

De 28-jarige Coutinho kwam in de 66e minuut het veld in voor Miralem Pjanic en raakte in de blessuretijd van de wedstrijd geblesseerd. Hij kon niet verder in Camp Nou, waardoor FC Barcelona de wedstrijd met tien man eindigde.

Onderzoek wees woensdag uit dat Coutinho schade heeft opgelopen aan de meniscus in zijn linkerknie en dat hij onder het mes moet. Naar verwachting is de aanvallend ingestelde middenvelder enkele maanden uit de roulatie.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Coutinho wedstrijden moet missen door een blessure. De oud-speler van Internazionale, Liverpool en Bayern München kampte eerder met een kwetsuur aan zijn hamstring. Hij speelde dit seizoen tot dusver veertien officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf.

De blessure van Coutinho is een flinke domper voor de geplaagde Koeman, die voorlopig ook niet over Ansu Fati, Gerard Piqué en Sergi Roberto kan beschikken. Daartegenover stond dinsdagavond de rentree van Ousmane Dembélé.

FC Barcelona leed tegen Eibar voor de achtste keer dit seizoen puntenverlies. De ploeg van Koeman en Frenkie de Jong bezet de zesde plek in La Liga met 25 punten. Dat zijn er zeven minder dan koploper Atlético Madrid, dat bovendien twee duels minder gespeeld heeft.

