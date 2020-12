Jetro Willems is hersteld van de zware knieblessure die hij aan het begin van dit jaar opliep. De 26-jarige Nederlander kan weer volledig meetrainen bij zijn club Eintracht Frankfurt.

"Na intensieve individuele trainingen in de afgelopen weken is Jetro Willems weer helemaal fit en aangesloten bij de groepstraining", meldt Eintracht Frankfurt woensdag bij een tweet met beelden van de verdediger op het trainingsveld.

Willems scheurde op 18 januari in een duel met Chelsea de voorste kruisband van zijn knie. Hij was op dat moment basisspeler bij Newcastle United, dat hem voor een seizoen had gehuurd van Frankfurt.

De 22-voudig international keerde tijdens zijn revalidatie weer terug bij de Duitse club, die hem in de zomer van 2017 overnam van PSV.

Willems, die in 2016 zijn laatste interland voor Oranje speelde, is door het vertrek van Bas Dost naar Club Brugge nog de enige Nederlander in de selectie van Eintracht Frankfurt.

De nummer negen van de Bundesliga hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de trainingsbeelden van Jetro Willems te bekijken.

