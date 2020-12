Southampton-manager Ralph Hasenhüttl kijkt niet met veel plezier terug op het Premier League-duel met West Ham United (0-0). De Oostenrijker coachte zijn elftal dinsdagavond noodgedwongen via een videoverbinding vanuit huis.

De 53-jarige Hasenhüttl zit in isolatie vanwege een positieve coronatest in zijn huishouden. Om toch betrokken te zijn bij Southampton stond hij via een videoverbinding in contact met zijn assistent Richard Kitzbichler, die zijn instructies doorgaf aan de spelers.

"Het was vreselijk en heel erg moeilijk", zei Hasenhüttl over coachen op afstand na het doelpuntloze gelijkspel van Southampton. "Voor de wedstrijd ging het goed en vonden we een prima manier voor mij om met de spelers in contact te blijven."

"Ik deed de meetings en sprak de spelers toe in de kleedkamer, waar ik ze goed kon vertellen wat ik van ze verlangde. In de rust deed ik dat ook, maar tijdens de wedstrijd was het moeilijk. Soms hoorde ik geluid, maar had ik geen beeld. Het was vreselijk."

Overigens is Hasenhüttl niet de eerste Premier League-coach die een wedstrijd van zijn ploeg vanuit huis moest volgen. Ook West Ham United-manager David Moyes en Fulham-coach Scott Parker gaven al eens aanwijzingen via een videoverbinding.

Als het aan Hasenhüttl ligt, keert hij snel weer terug in de dug-out. "In de tweede helft voelde ik dat de manier waarop ik zat niet erg gezond was. Ik knielde namelijk voor de televisie en had overal pijn", aldus de coach van Southampton.

