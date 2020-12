De managers in de Premier League zijn verdeeld over de maatregelen die genomen moeten worden vanwege het grote aantal positieve coronatests. West Bromwich Albion-manager Sam Allardyce vindt dat de competitie tijdelijk moet worden stopgezet, terwijl Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer wil doorspelen.

De Premier League meldde dinsdag een recordaantal van achttien coronabesmettingen in één week, met Manchester City en Sheffield United als voornaamste slachtoffers. De wedstrijd van de 'Citizens' tegen Everton werd maandag om die reden afgelast en mogelijk geldt dat deze week voor meer duels.

In Groot-Brittannië zijn grote zorgen over de mutatie van het coronavirus, die naar verluidt veel besmettelijker is dan de originele variant. Engelse media meldden dinsdagavond dat directieleden van de Premier League-clubs al praten over een stop van twee weken om te voorkomen dat het aantal positieve tests verder oploopt.

"Als ik naar het nieuws kijk en ik hoor dat de nieuwe coronavariant zich sneller verspreidt dan het oorspronkelijke virus, dan is er maar één ding dat we kunnen doen: een pauze inlassen", zei Allardyce dinsdag na de 0-5-nederlaag van West Brom tegen Leeds United in gesprek met Sky Sports.

"De veiligheid van iedereen is het belangrijkste. Ik ben 66 jaar en het laatste wat ik wil is besmet raken met het coronavirus. Ik maak me grote zorgen, over mezelf en het voetbal in het algemeen. Als een onderbreking noodzakelijk is, dan moeten we dat doen. Hoe hard we ook ons best doen, het virus blijft zich verspreiden."

157 Zo muteerde het coronavirus het afgelopen jaar wereldwijd

'Wanneer moeten we uitgestelde duels inhalen?'

Allardyce is vooralsnog de enige manager die zich duidelijk uitspreekt voor een onderbreking van de competitie. Als het aan Manchester United-manager Solskjaer ligt, wordt er voorlopig gewoon doorgespeeld.

"Ik zie niet in wat een voordeel kan zijn van een pauze, of hoe het dan ook genoemd wordt", zei de Noor na de 1-0-zege op Wolverhampton Wanderers. "Want wanneer moeten we die uitgestelde wedstrijden gaan inhalen? We zitten in een moeilijke situatie, maar het stopzetten van de competitie gaat geen groot verschil maken."

Andere Premier League-coaches houden zich meer op de vlakte, maar staan niet onwelwillend tegenover een tijdelijke stop. "Het aantal besmettingen neemt fors toe en het voetbal is geen uitzondering. Sommige dingen zijn niet te vermijden. Als er een pauze komt, dan moeten we dat accepteren", zei Wolverhampton-coach Nuno.

Burnley-manager Sean Dyche vindt dat er "opgetreden moet worden als dat nodig is" en Graham Potter van Brighton & Hove Albion spreekt woorden van gelijke strekking. "We moeten het juiste doen om de gezondheid van de mensen te beschermen."

Aantal positieve tests in de Premier League 21-27 december: 18

14-20 december: 7

7-13 december: 6

30 november-6 december: 14

23-29 november: 10

16-22 november: 8

9-15 november: 16

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League