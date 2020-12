Ronald Koeman gelooft niet echt meer in de landstitel met FC Barcelona. Zijn ploeg kreeg dinsdag een nieuwe teleurstelling te verwerken door in het eigen Camp Nou niet verder te komen dan 1-1 tegen Eibar.

Zonder de licht geblesseerde Lionel Messi kwam Barcelona kwam in de tweede helft zelfs op achterstand tegen de laagvlieger. Ousmane Dembélé tekende voor de gelijkmaker, maar het achtste puntenverlies van dit seizoen werd niet meer afgewend.

"Niets is onmogelijk in het leven, maar de afstand met Atlético Madrid is wel heel groot", aldus Koeman, die met Barcelona zesde staat in La Liga. De achterstand op de koploper, die twee duels minder heeft gespeeld, is zeven punten.

"En we hebben het over een team dat concurrenten weinig kansen geeft en heel regelmatig presteert", aldus Koeman. "We hebben best wel kansen gekregen tegen Eibar, maar dit overkomt ons te vaak. We gaven ook weer een goal weg."

De oud-bondscoach van Oranje zag dat het gemis van Messi zich liet voelen. "Het was zonde dat hij niet kon spelen, want hij maakt het verschil", zei hij. "Zonder hem scoren we nog moeilijker."

De volgende wedstrijd van Barcelona is zondag, wanneer de 26-voudig landskampioen op bezoek gaat bij Huesca, dat voorlaatste staat in La Liga.

Martin Braithwaite miste in de beginfase een penalty namens Barcelona. Martin Braithwaite miste in de beginfase een penalty namens Barcelona. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga