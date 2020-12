Ronald Koeman heeft dinsdag niet voor het eerst dit seizoen een teleurstellend resultaat geboekt met FC Barcelona. Bij afwezigheid van de licht geblesseerde Lionel Messi kwam de Spaanse topclub in het eigen Camp Nou niet verder dan 1-1 tegen Eibar.

In de eerste helft speelde Martin Braithwaite een hoofdrol. De Barcelona-aanvaller miste in de beginfase een penalty (hij schoot naast) en zag niet veel later een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

De misser vanaf 11 meter en de geannuleerde goal kwamen Barcelona duur te staan, want in de tweede helft kwam het laaggeklasseerde Eibar op voorsprong door een doelpunt van Kike. Met nog genoeg tijd voor een winnende treffer maakte Ousmane Dembélé gelijk, maar daar bleef het bij.

Barcelona, waar naast Messi ook Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto en Ansu Fati nog ontbraken, leed al voor de achtste keer dit seizoen puntenverlies. Koeman, die Frenkie de Jong een basisplek gaf, staat met zijn ploeg slechts zesde in La Liga.

Zondag krijgt Barcelona kans om zich te revancheren, wanneer een uitwedstrijd tegen Huesca op het programma staat. Die club staat voorlaatste in Spanje.

Barcelona werd dinsdag gepasseerd door Sevilla, dat eerder op de avond met 2-0 te sterk was voor Villarreal. Lucas Ocampos en Youssef En Nesyri scoorden voor de ploeg waar Karim Rekik op de bank bleef en Luuk de Jong pas laat inviel.

