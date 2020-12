Manchester United is dinsdag op het nippertje ontkomen aan puntenverlies in de Premier League. 'The Red Devils' versloegen Wolverhampton Wanderers in de extra tijd met 1-0 en klommen naar de tweede plek. Eerder op de avond won Arsenal met 0-1 bij Brighton & Hove Albion.

Het United van manager Ole Gunnar Solskjaer leek de goede lijn van de laatste weken tegen Wolverhampton niet door te kunnen trekken, maar diep in de extra tijd brak Marcus Rashford alsnog de ban met zijn zevende seizoenstreffer. Donny van de Beek kreeg geen speeltijd en zag het dus vanaf de bank gebeuren.

Dankzij de overwinning neemt United, dat na een slechte seizoensstart de weg omhoog heeft gewonnen, de tweede plek in de Premier League over van Leicester City. De achterstand op koploper Liverpool is nog slechts twee punten.

Arsenal boekte bij Brighton, waar Joël Veltman en Davy Pröpper meededen, een zege dankzij een treffer van Alexandre Lacazette. Het is de eerste keer sinds september dat 'The Gunners' twee competitieduels op rij winnen.

Op Tweede Kerstdag maakte Arsenal tegen Chelsea (3-1) een einde aan een reeks van zeven competitieduels zonder overwinning. 'The Gunners' beleefden de slechtste seizoensstart in 46 jaar en staan er op plek dertien nog altijd niet florissant voor.

De wedstrijd tussen middenmoters Southampton en West Ham United leverde dinsdag geen treffers op, terwijl Leeds United uithaalde bij laagvlieger West Bromwich Albion: 0-5. Burnley versloeg het door corona geplaagde Sheffield United met 1-0.

Opluchting bij de spelers van Arsenal na het doelpunt van Alexandre Lacazette. Opluchting bij de spelers van Arsenal na het doelpunt van Alexandre Lacazette. Foto: Pro Shots

