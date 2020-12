Arsenal heeft dinsdag voor het eerst sinds september twee opeenvolgende Premier League-wedstrijden gewonnen. Drie dagen na de 3-1-zege op Chelsea werd ook tegen Brighton & Hove Albion drie punten gepakt: 0-1.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 66e minuut en kwam op naam van spits Alexandre Lacazette. Bij Brighton stonden Joël Veltman en Davy Pröpper aan de aftrap.

De laatste keer dat de ploeg van manager Mikel Arteta twee keer achtereen won, was bij de start van het seizoen. Het werd toen 0-3 tegen Fulham en 2-1 tegen West Ham United, waarna een dramatische reeks de slechtste seizoensstart in 46 jaar betekende.

Tegen Chelsea maakte Arsenal op Tweede Kerstdag een einde aan een reeks van zeven competitieduels zonder overwinning. 'The Gunners' staan er op plek dertien nog altijd niet florissant voor.

De wedstrijd tussen middenmoters Southampton en West Ham United leverde dinsdag geen treffers op, terwijl Leeds United uithaalde bij laagvlieger West Bromwich Albion: 0-5. Burnley versloeg het door corona geplaagde Sheffield United met 1-0.

Later op de avond, om 21.00 uur, staat Manchester United-Wolverhampton Wanderers nog op het programma. Bij een overwinning neemt United de tweede plek in de Premier League over van Leicester City.

