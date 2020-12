De Premier League wordt in januari mogelijk voor twee weken onderbroken, zo melden diverse Engelse media dinsdagavond. Eerder op de dag maakte de organisatie van de topcompetitie een recordaantal van achttien positieve coronagevallen bekend.

Volgens een aantal media spreken directieleden van de Premier League-clubs informeel over een stop van twee weken om te voorkomen dat het flinke aantal positieve coronatests verder oploopt.

Maandagavond ging er een streep door Everton-Manchester City nadat City melding maakte van een aantal coronagevallen in de selectie. Dinsdag bleek dat ook Sheffield United met een corona-uitbraak kampt.

De achttien positieve gevallen werden vorige week ontdekt bij een testronde. Het gaat om zowel spelers als stafleden, waarbij Manchester City en Shieffield vermoedelijk de zwaarst getroffen clubs zijn.

Iedere week worden ruim duizend tests afgenomen in de Premier League. Tot vorige week was zestien het grootste aantal positieve gevallen. De Engelse topcompetitie is nog niet op de helft van het seizoen.

Everton-City was de tweede Premier League-wedstrijd die dit seizoen niet kon doorgaan vanwege corona. Eerder deze maand moest Aston Villa-Newcastle United worden verschoven.

Positieve testen in Premier League de afgelopen weken 21-27 december: 18

14-20 december: 7

7-13 december: 6

30 november-6 december: 14

23-29 november: 10

16-22 november: 8

9-15 november: 16

