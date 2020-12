Keeper Loes Geurts moet op zoek naar een nieuwe club. Kopparbergs/Göteborg FC, de succesvolle club van de 125-voudig international van de Oranjevrouwen, heeft dinsdag bekendgemaakt dat het per direct ophoudt te bestaan.

Göteborg werd in november nog kampioen van Zweden en speelde eerder deze maand in de Champions League tegen Manchester City, waar van werd verloren. Financiële problemen hebben echter tot opheffing geleid.

"Opeens zit je gewoon zonder club, echt totaal onverwacht. We hebben een paar weken geleden zelfs nog een nieuwe speelster aangetrokken. Dan lijkt het er niet op dat je gaat stoppen", zegt de 34-jarige Geurts tegen de NOS.

"Blijkbaar is het besluit op 17 december al genomen, na ons duel in de Champions League. Iedereen is enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op. Het is een hectische ochtend geweest en ik heb de tijd nog niet gehad om het te laten bezinken."

Geurts, die in de afgelopen maanden wedstrijden van haar club en Oranje miste wegens een hersenschudding, begon in 2018 aan haar tweede periode bij Göteborg nadat ze er tussen 2014 en 2016 ook al speelde. Verder kwam ze uit voor onder meer AZ en Paris Saint-Germain.

Het is voor Geurts een optie om in navolging van speelsters als Sari van Veenendaal en Stefanie van der Gragt terug te keren naar Nederland. "De Olympische Spelen staan voor de deur. Als het goed is, gaan die door", zegt ze. "Daar zijn mijn ogen op gericht."