River Plate-directeur Enzo Francescoli is niet blij met het aanstaande vertrek van Lucas Pratto naar Feyenoord. De 32-jarige Argentijn verkast in januari zeer waarschijnlijk op huurbasis naar Rotterdam.

"Lucas kwam naar mij en de trainer toe om te vertellen dat hij zijn carrière elders wil voortzetten", zegt Francescoli dinsdag tegen ESPN. "We hebben het aangehoord en besloten om gehoor te geven aan zijn verzoek. We zullen wel zien hoe het afloopt."

"Wanneer een speler eenmaal zijn beslissing heeft genomen, is dat moeilijk te veranderen", vervolgt de oud-international van Uruguay. "Als er niks geks meer gebeurt, zal hij het komende half jaar in Europa spelen."

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord bevestigde maandag bij Rijnmond al dat Pratto aan het eind van deze week naar Rotterdam zal reizen om de transfer af te ronden. Mogelijk blijft de spits ook na dit seizoen bij Feyenoord, want de club zou een optie tot koop hebben bedongen.

Pratto vertrekt vlak voor 'Superclásico'

Enkele dagen na de jaarwisseling speelt River Plate de 'Superclásico' tegen aartsrivaal Boca Juniors. Het aanstaande vertrek van Pratto, die bij zijn club in Buenos Aires niet meer kon rekenen op een basisplaats, komt dan ook op een ongelukkig moment.

"Niemand wil natuurlijk dat het op zo'n belangrijk moment gebeurt, maar dat valt niet te veranderen", aldus Francescoli. "Dit soort dingen gebeuren in de voetballerij. Ergens heb ik er ook wel begrip voor."

Pratto wordt bij Feyenoord de tweede Argentijn in de selectie. Centrale verdediger Marcos Senesi kwam in september vorig jaar over van San Lorenzo.