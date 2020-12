Daryl Janmaat heeft dinsdag een contract tot medio 2023 getekend bij ADO Den Haag. De 31-jarige verdediger, die 34 interlands voor Oranje speelde, keert na ruim twaalf jaar terug bij de club waar hij zijn profloopbaan begon.

"Het is prachtig om terug te komen bij de club waar het voor mij allemaal is begonnen. Dit voelt als thuiskomen", zegt Janmaat op de site van ADO Den Haag.

De rechtsback trainde sinds half november al mee bij ADO, nadat zijn contract bij het Engelse Watford een paar weken eerder was ontbonden.

Janmaat speelde alleen in het seizoen 2007/2008 voor ADO en kwam toen tot 25 duels. Hij stond daarna in Nederland onder contract bij sc Heerenveen (2008-2012) en Feyenoord (2012-2014), voordat hij in de zomer van 2014 naar Newcastle United vertrok. Twee jaar later koos Janmaat voor een transfer naar Watford.

De geboren Zuid-Hollander kon naar eigen zeggen ook naar buitenlandse clubs. "Ik heb er uitgebreid met mijn familie over gesproken en volg mijn gevoel. Het meetrainen is ook uitstekend bevallen. Ik heb het echt naar mijn zin."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe ADO Janmaat verwelkomt in Den Haag.

'Ik wil hier misschien wel afsluiten'

ADO Den Haag kan de hulp van Janmaat goed gebruiken, want de ploeg van trainer Ruud Brood staat na veertien wedstrijden slechts zeventiende in de Eredivisie. Die plek betekent aan het einde van het seizoen degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Makkelijk gaat het niet worden, maar ik hou wel van een uitdaging", aldus Janmaat, die in 2018 zijn laatste interlands speelde. "Dat ik voor 2,5 jaar teken, zegt wel wat over mijn intenties. Ik wil hier misschien wel afsluiten. Maar ik kom hier zeker niet om af te bouwen; ik ben fit en gretig."

Janmaat zou op 9 januari zijn rentree kunnen maken voor ADO. De ploeg gaat dan op bezoek bij concurrent RKC Waalwijk. "We hebben er vertrouwen in dat Daryl zijn oude vorm en fitheid snel zal terugvinden", zegt Martin Jol, het hoofd van het technisch hart.

