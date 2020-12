Atlético Madrid heeft dinsdag het contract van Diego Costa ontbonden. De 32-jarige spits kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Spaanse media berichtten eerder al over de vertrekwens van Costa, die nog tot het einde van het seizoen onder contract stond bij Atlético. De in Brazilië geboren Spanjaard wil volgens de Madrilenen om "persoonlijke redenen" vertrekken.

Costa keerde in januari 2018 voor de tweede keer terug bij Atlético Madrid - hij tekende er in 2007 zijn eerste contract - maar mede door blessureleed kon hij de laatste jaren niet altijd imponeren bij de Spaanse topclub. Dit seizoen kwam Costa slechts tot zeven officiële duels, waarin hij twee keer scoorde.

In zijn tweede periode bij Atlético (2010-2014) was Costa een stuk succesvoller. De 24-voudig international van Spanje hielp de Madrilenen in het seizoen 2013/2014 met 27 treffers aan de landstitel en bereikte met Atlético de finale van de Champions League, die na verlenging werd verloren van stadgenoot Real.

Door dat sterke seizoen dwong Costa in de zomer van 2014 een transfer af naar Chelsea. In 3,5 jaar speelde hij 120 officiële duels voor 'The Blues', waarin hij 58 keer scoorde en 24 assists gaf. In 2015 en 2017 werd Costa kampioen met Chelsea.

Costa speelde verder in zijn loopbaan voor de Portugese clubs Braga en Penafiel en Celta de Vigo, Albacete, Real Valladolid en Rayo Vallecano in Spanje. Het is nog niet bekend waar de spits zijn carrière voortzet.

