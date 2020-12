Club Brugge heeft de komst van Bas Dost dinsdag afgerond. De Nederlander doorstond de medische keuring en ondertekende bij de Belgische topclub een contract voor anderhalf jaar.

"Club Brugge heeft laten zien dat ze me heel graag wilden hebben. Dat merkte je aan alle kanten", zegt Dost tegen het AD. "Naar dat gevoel ben je als speler altijd op zoek. Ik zag het hele verhaal van de club zitten. Ik ga vlammen als een gek."

De 31-jarige Dost komt over van de Duitse club Eintracht Frankfurt. Club Brugge kondigt de Drent op zijn site aan als "een centrumspits die garant staat voor doelpunten".

De aanvaller maakte dit seizoen vier doelpunten in twaalf wedstrijden in de Bundesliga. Vorig seizoen kwam hij in 24 optredens voor Frankfurt tot acht competitiegoals. De achttienvoudig international speelde eerder voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting CP. In totaal staat hij op 223 treffers in 450 duels.

Bij Brugge is hij na Ruud Vormer en Noa Lang nu de derde Nederlander in de selectie. De ploeg van trainer Philippe Clement staat eerste in de Belgische competitie en zit nog in de Europa League. Dost kan op 10 januari in een uitduel met STVV debuteren voor zijn nieuwe club.

